Düzce'nin 50 yıllık yol haritası çizilecek

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, önümüzdeki 50 yıllık süreçte şehrin kalkınmasına yön verecek strateji ve politikaların oluşması için harekete geçti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin 2053 vizyonu doğrultusunda değişim, dönüşüm ve kalkınması adına girişimlerini sürdürüyor. Ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmiş bir Düzce'nin inşasına yönelik hareket eden Başkan Özlü, Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Ekonomi Gazetecileri Derneği ile birlikte 18-19 Aralık tarihleri arasında Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde düzenlenecek olan İktisat ve Kalkınma Kongresine ev sahipliği yapacak.

Geleceğin Düzce'sini oluşturmak amaçlanıyor

Başkan Özlü, Düzce'de ilk kez yapılacak olan kongreye yönelik yaptığı açıklamada, "Aralık ayında gerçekleştireceğimiz kongre ile önümüzdeki 50 yıllık perspektifi dikkate alarak Düzce'nin kalkınma ve gelişmesine yön verecek strateji ve politikaların oluşturulmasını amaçlıyoruz. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarabilmek için dünyaca kabul görmüş çok sayıda parametrenin bir bütünlük içinde bir arada ele alınması gerekiyor. Bu parametrelerden bazıları; doğal kaynaklar, yatırım ve sermaye birikimi, ticaret kültürü, teknoloji, altyapı, finansal gelişim, ekonomik büyüme ve gelir dağılımı. Biz de bu kongre ile bunları ele alacağız" dedi.

Düzce için ortak akıl çalışması yapılacak

Gerçekleştirilecek kongre ile Düzce'nin, Turizm başta olmak üzere Tarım, Ticaret ve Sanayi alanlarında önümüzdeki 50 yıl içinde nerede olması gerektiğine ilişkin sorulara ortak akılla cevaplar arayacaklarını kaydeden Başkan Özlü, "Düzce için bir ortak akıl çalışması yapılması için bütün siyasi partilerin ve STK'ların katılımını talep edileceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

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