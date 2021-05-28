Düzce itfaiyesi gücüne güç katıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Düzce itfaiyesi gücüne güç katıyor

Düzce itfaiyesi gücüne güç katıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgenin en büyük ve en güçlü itfaiye teşkilatını kurmak adına gösterdiği özverili girişimlerinde gözle görülür gelişmeler sağlanmaya devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgenin en büyük ve en güçlü itfaiye teşkilatını kurmak adına gösterdiği özverili girişimlerinde gözle görülür gelişmeler sağlanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamlanarak Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne kazandırılan ve endüstriyel yangınlara müdahalenin daha sağlıklı ve daha kolay hale gelmesini sağlayacak araçların, yapımının tamamlanmasını ardından Temmuz ayı içerisinde itfaiye teşkilatı bünyesine katılması bekleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi İtfaiye Teşkilatının modernizasyonu noktasında yeni itfaiye binasının şehre kazandırılması, Bahçeşehir bölgesinde kurulan istasyon ile şehre ve bölgeye hızlı ve sorunsuz hizmet götürülmesinin yolunu açmasının yanında teşkilata yeni araçların kazandırılmasında da önemli rol oynuyor.

Başkan Özlü'nün girişimleriyle oluşturulan bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı, envanterine kattığı 3 yeni aracın yangın söndürme sistemleri ve fiziki özelliklerinin tamamlanmasının ardından gerek Düzce gerekse de bölge de meydana gelebilecek olası endüstriyel yangınlara da daha hızlı müdahale edecek hale gelecek.

Bu kapsamda, İzmir'de bulunan fabrika da yapım çalışmaları süren araçların son durumunu Destek Hizmetleri Müdürü Barış Bayrak ile Su ve Kanal Müdürü Murat Gülmez ile birlikte yerinde inceleyen İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, 1 adet çift kabin tam donanımlı ilk müdahale aracı, 1 adet 32 metre tam otomatik merdivenli araç ve 1 adet 28 metre endüstriyel yangınlara müdahale aracı olmak üzere toplam 3 aracın yapımlarının en kısa süre içerisinde tamamlanarak önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde yerini alacağını belirtti. - DÜZCE

Düzce itfaiyesi gücüne güç katıyor
Düzce itfaiyesi gücüne güç katıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce itfaiyesi gücüne güç katıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 16:48:07. #1.11#

title