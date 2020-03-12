Düzce Hecinler Köyü'nde ahali, çöplükte yaşamak istemiyor Düzce'nin Hecinler Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, bölgeye çöp dökülmesinden şikayetçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslerini duyurup bu faaliyetin son bulmasını istiyorlar.

Düzce'deki Esençam, Hecinler, Esentepe ve Hasanlar Köyü sakinleri, çöp tesisine rıza göstermediklerini belirten dilekçeleri imzalayarak Düzce Valiliği'ne gönderdi. Ancak dilekçelerinden sonuç alamayan köy sakinleri, seslerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmak istiyor.

Belediye Başkanı Dursun Ay'ın 'çöp tesisini faaliyete açacağız' açıklamasına tepki gösteren köylüler, kendi aralarında örgütlenerek haklarını aramanın peşinde.

Düzce Milletvekili, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün referandum sürecinde köylerine kadar gelerek Hecinler bölgesindeki çöp deposunun artık tamamen kapatıldığını ve bir daha da gündeme gelmeyeceğini müjdelediğini hatırlatan köy sakinleri, "Bakanımızın bu açıklamasından sonra bizler de rahat bir nefes almıştık. Köylerimizde herkes daha önce olduğu gibi işine gücüne geri dönmüş, huzur içinde yaşantımıza devam ediyorduk. Yeni Başkan Dursun Ay'ın ısrarla Esençam Köyü Hecinler Mahallesindeki Çöp Deposunu faaliyete alacağız açıklamasın ardından, bölge sakinleri olarak büyük şok yaşamaktayız. Bakanımızın vermiş olduğu kesin kararın ardından Yeni Başkanın bu açıklamalarına bir anlam veremedik" dediler.