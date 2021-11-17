Düzce'deki sarsıntı olası Marmara depremini tetikler mi? Uzman isimden ilk yorum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre saat 15.40'ta Düzce Merkez'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce Valisi Cevdet Atay, 18,02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı.

"MARMARA İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYOR"

Depremin ardından uzmanlar da canlı yayına bağlanarak, söz konusu depremin büyük Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceğini değerlendirdi. Düzce'de meydana gelen depremin Marmara için bir tehdit oluşturmayacağını belirten Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, "Deprem İstanbul depremi değil, Marmara için tehdit oluşturmuyor" dedi.

"BU İSTANBUL DEPREMİ DEĞİL"

Prof. Ersoy, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Biliyorsunuz ki Düzce'de 1999 Kasım ayında bir deprem olmuştu. Düzce deprem bölgesi. Bir önceki depremde Avcılar'dan depremi hissetmiştik. Deprem dalgalarında iletim daha kolay oluyor. Bazı kaynaklara göre 5.3, bazı kaynaklara göre 4.9. Anladığıma göre İstanbul'dan Bolu'ya kadar hissedilmiş. Ancak bu İstanbul depremi değil, Marmara'nın depremi değil. Marmara'da beklediğimiz deprem ayrı bir deprem. Düzce'nin depremi bu, bizi dolaylı yoldan etkiledi"