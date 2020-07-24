Düzce'de zincirleme kaza: 5'i çocuk 7 yaralı
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Düzce'de zincirleme kaza: 5'i çocuk 7 yaralı

Düzce'de zincirleme kaza: 5'i çocuk 7 yaralıDÜZCE'de, 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

24.07.2020 00:56 | Son Güncelleme: 24.07.2020 01:02

Düzce'de zincirleme kaza: 5'i çocuk 7 yaralı

DÜZCE'de, 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza saat 23.00 sıralarında, D-655 Karayolu Yığılca sapağı mevkiinde meydana geldi. İsmail Canpolat idaresindeki 34 RJ 6534 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Süleyman İnan idaresindeki 34 DD 5328 plakalı otomobile, İnan yönetimindeki araç ise çarpmanın etkisiyle Fehmi Şentürk idaresindeki 14 AAN 057 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İsmail Canpolat'ın hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Haber verilmesi üzerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta sıkışan İsmail Canpolat'ı kurtardı. Süleyman İnan ile otomobil içinde bulunan 5 çocuk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Fehmi Şentürk, 'Biz ışıklardan yeni hareket ettik, yaklaşık 50 metre ilerledik. Bir anda beyaz araç vurdu. Vurunca takla attı karşı şeride geçti.' dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de zincirleme kaza: 5'i çocuk 7 yaralı

Kaynak: DHA

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