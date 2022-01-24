Düzce'de üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısı çöktü - Haberler
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Düzce'de üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Düzce'de üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısı çöktü
AA / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısının çökmesi, bazı araçlarda hasar oluştu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısının çökmesi, bazı araçlarda hasar oluştu.

İlçe merkezinde bulunan kapalı pazar yerinin çatısı biriken karın ağırlığını kaldıramayarak çöktü.

Olayda yaralanan olmazken bazı araçlar hasar gördü.

Polis ekipleri, pazar yerinin çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Belediye Başkanı Rasim Çam, yaptığı açıklamada, can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Halkımızın yanındayız. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Çam, ilçede son 20 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya olunduğunu dile getirerek, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

AA / Gökhan Alkan - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Yığılca, Düzce, kar, Güncel, Haber

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