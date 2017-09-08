Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasının 1'i eski 4 çalışanı, uyuşturucu niteliği taşıyan bir maddeyi fabrikadan çalarak yurt dışına çıkarmaya hazırlanırken yakalandı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün tarafından yapılan yazılı açıklamada, Düzce'de faaliyette olan bir ilaç firmasının 1'i eski, 3'ü halen çalışmakta olan personelinin "Metamfetamin" imalatının başlangıç maddesi olan ve uyuşturucu niteliği taşıyan "Pseudoefedrin" isimli maddeyi fabrikadan çalarak yurt dışına çıkartacakları bilgisinin alındığı belirtildi.



Bunun üzerine çalışma başlatıldığı ifade dilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatı ile başlatılan planlı ve teknik takipli çalışma sonucunda söz konusu uyuşturucu madde ile şüpheliler yakalandı. TCK 188/7 maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılmak üzere 7 kişi gözaltına alınmıştır."



Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.