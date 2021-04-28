Düzce'de uçuruma düşerek kestiği ağacın altında kalan orman işçisi ağır yaralandı
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Düzce'de uçuruma düşerek kestiği ağacın altında kalan orman işçisi ağır yaralandı

Düzce'de uçuruma düşerek kestiği ağacın altında kalan orman işçisi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde uçuruma düşerek kestiği ağacın altında kalan mevsimlik orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde uçuruma düşerek kestiği ağacın altında kalan mevsimlik orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Kırık köyü Deredibi mevkisinde çalışan mevsimlik orman işzisi Kazım Kartal (56), kestiği ağaçla yaklaşık 200 metrelik uçuruma düştü.

Ağacın altında kalan Kartal, ağır yaralandı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve Orman İşletme Şefliği ekipleri, Kartal'ı yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kurtardı.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kartal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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