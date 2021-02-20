Son dakika gündem: Tırın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Tırın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

20.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:58

Bir son dakika haberine göre Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Atilla P. yönetimindeki 81 AJ 405 plakalı tır, D-655 Düzce-Zonguldak-Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde bisikletiyle yolun karşıya geçmeye çalışan Mehmet Özcan'a (75) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özcan, kaza yerine gelen sağlık ekibince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özcan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika gündem: Tırın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Tırın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Tırın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Tırın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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