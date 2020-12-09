Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı

09.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:47

Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı Düzce Kuzey Çevre Bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan kamyon refüje devrildi.

Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı

DÜZCE - Düzce Kuzey Çevre Bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan kamyon refüje devrildi. Kazada kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza Düzce Kuzey Çevre Bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ö. T. idaresindeki 81 ABH 885 plakalı Dodge marka kamyon, Kuzey Çevre Bağlantı yoluna girmek istediği sırada virajı alamayarak refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü kabininde sıkışan sürücüye kısa süre içerisinde kurtararak, Ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerine ilk müdahale yapılmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola sızan yağ nedeni ile karayolları ekipleri yola toprak döktü.

Kaza nedeni ile Kuzey Çevre Bağlantı yolu Ankara ve İstanbul istikameti tek şeritten sağlanırken, vinç yardımı ile kaldırılan kamyonun ardından trafik her iki şeritten verildi. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı
Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

İlgili Haberler

Kars'ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralıKars'ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Kars'ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralıKars'ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Düzce'de fındık yüklü tır devrildi, yol fındık tarlasına döndü
Düzce'de fındık yüklü tır devrildi, yol fındık tarlasına döndü
Yeşilhisar'da mandalina yüklü kamyon devrildi
Yeşilhisar'da mandalina yüklü kamyon devrildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Öykü Çelik Aleyna Tilki
Spor Okan Buruk Fatih Terim Serdar Aziz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 21:47:57. #1.14#
title