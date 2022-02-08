Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Dündar idaresindeki 54 BS 306 plakalı otomobil Aziziye Mahallesi, İstanbul Caddesi, Mamure Köyü istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Şahin'e çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Osman Şahin'in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.