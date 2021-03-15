Düzce'de off-road tutkunları kar safarisiyle adrenalin coşkusu yaşadı
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Düzce'de off-road tutkunları kar safarisiyle adrenalin coşkusu yaşadı

15.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:01
Düzce'de off-road tutkunları kar safarisiyle adrenalin coşkusu yaşadı

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) üyeleri, 30 arazi aracının katılımıyla kar safarisi düzenledi.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) üyeleri, 30 arazi aracının katılımıyla kar safarisi düzenledi.

Kent merkezinde toplanan DÜSOF üyesi 50 kişilik grup, arazi araçlarıyla konvoy halinde Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'na çıktı.

Yolculukta adrenalin dolu anlar yaşayan safari tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metre ölçüldüğü yaylada keyifli vakit geçirdi.

Maceraseverler, gezi sırasında zaman zaman zor anlar da yaşadı. Yollardaki engelleri kendi çabalarıyla aşan grup, Tortul Yaylası üzerinden kent merkezine döndü.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid1-9) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıl aradan sonra kar safarisi yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Grubun aileleriyle geziye katıldığını anlatan Albayrak, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu yerlerde zorlandıklarını, o yüzden güzergah değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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