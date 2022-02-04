Düzce'de mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Düzce'de mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde seyir halindeyken alev alan mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde seyir halindeyken alev alan mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şaban Kuş idaresindeki tane mısır yüklü 54 BM 662 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde motor bölümünden alev aldı.

Durumu fark ederek tırını yolun kenarına çeken Kuş, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çilimli, Sakarya ve Hendek belediyeleri itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Tırın çekicisi tamamen yandı, söndürme çalışmaları sırasında yolun Ankara istikameti tek şeritten sağlandı.

Çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Güncel, Haber

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