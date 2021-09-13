Düzce'de mangal ve nargile kömürü işletmesinde yangın - Haberler
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Düzce'de mangal ve nargile kömürü işletmesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzce'de mangal ve nargile kömürü işletmesinde yangın

Düzce'nin Taşköprü köyünde mangal ve nargile kömürü imalathanesinde yangın ÇIKTI.

Düzce'nin Taşköprü köyünde mangal ve nargile kömürü imalathanesinde yangın ÇIKTI. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Düzce merkeze bağlı Taşköprü köyü içerisinde bulunan mangal ve nargile kömürü imalathanesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye ihbar üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yükselen alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürürken, yangın bölgesi havadan da görüntülendi. - DÜZCE

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