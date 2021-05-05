Düzce'de jandarma ekipleri nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
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Düzce'de jandarma ekipleri nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Düzce'de jandarma ekipleri nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük "tam kapanma" sürecinde sağlanan nakdi yardımlar, jandarma ekiplerince ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük "tam kapanma" sürecinde sağlanan nakdi yardımlar, jandarma ekiplerince ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın tam kapanma döneminde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaydı olan vatandaşlara başvuru aranmaksızın 1100'er lira destek sağlanacağını açıklamasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için harekete geçti.

Jandarma ekipleri, nakdi yardımları PTT çalışanları eşliğinde vatandaşlara ulaştırıyor.

Başvuru yapmaksızın destek aldıklarından habersiz olan bazı vatandaşlar, karşılarında jandarma ekiplerini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"Allah devletimizden razı olsun"

Parasını teslim alan Hasan Çalışkan, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok sevindirici bir durum. Eskiden maaşımızı alamadığımız zamanlar oluyordu. Şimdi ise PTT görevlisi ile birlikte jandarma ekipleri paraları getiriyor." diye konuştu.

Aliye Baş da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Evimin kapısına kadar gelip parayı elime vereceklerini düşünmemiştim. Tarlada çalışıyordum. Kötü bir şey oldu sandım, koşa koşa geldim eve, ceza yedik sandım. Durum daha farklıymış, sevinçliyim." ifadelerini kullandı.

Ebru Uygun ise ilk etapta dolandırıldığını düşündüğünü, karşısında jandarma ekiplerini görünce şaşırdığını, daha sonra durumu anladığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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