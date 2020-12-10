İş makinesinden düşen işçi ile üzerine düştüğü arkadaşı yaralandı
Düzce'nin Beyköy beldesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada forkliftten düşen işçi ile üzerine düştüğü arkadaşı yaralandı.
Düzce'nin Beyköy beldesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada forkliftten düşen işçi ile üzerine düştüğü arkadaşı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tanju Gündüz fabrikada çalıştığı esnada dengesini kaybederek forkliftten arkadaşı Fazıl Gemici'nin üzerine düştü.
Kazada Gündüz'ün ayağı kırılırken, Gemici'nin ise başında kanama meydana geldi.
İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever