Düzce'de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

08.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:10

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kar kürümesi yapan iş makinesi içinde bulunan 3 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlandı. İş makinesinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Düzce'nin Gölyaka ilçesi Toptepe Güzeldere Şelalesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kar kürümesi yapan operatör Tahir Mali idarisindeki iş makinesinin içinde bulunan Ruhi Mutlu ve Mustafa Acar çalışmalar sırasında yolun karlı olması nedeniyle yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralananlardan birinin telefonla arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Dereye yuvarlanan yaralılardan bir tanesi AFAD, DAKE ve UMKE ekiplerinin halatlarla aşağı inmesi sonucunda çıkartıldı. Diğer yaralı ve hayatını kaybeden kişinin ise bulunduğu yerden çıkartılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

(Ali Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA