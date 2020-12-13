Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
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Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden

13.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:20
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden

TÜRK Kızılayı Düzce Kan Merkezi'nde immün plazma bağışı kabulüne başlandı.

TÜRK Kızılayı Düzce Kan Merkezi'nde immün plazma bağışı kabulüne başlandı.

Kızılay Düzce Kan Merkezi Müdürü Hakan Bahadır Bozkurt, gerekli alt yapıyı oluşturarak immün plazma bağışı kabulüne başladıklarını açıkladı. Bozkurt, "Son dönemde koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte doğal olarak plazma ihtiyacında da bir artış söz konusu olmaya başladı. Biz Düzce'de de plazma bağışı kabul etmeye başladık. Hastaların tedavisinde kullanılan mevcut bir yöntem. Mevcut ihtiyacı karşılamak adına Covid-19 hastalığını geçirmiş, klinik iyileşmesi sağlanmış, ciddi hastalığı olmayan kişileri bağış yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu. 

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın da, koronavirüs süreci başladığından beri plazma bağışına yoğun talep olduğunu belirterek, "Özellikle bu geçirdiğimiz birkaç haftalık dönemde talepler daha çok artmaya başlayınca ihtiyacı karşılama noktasında arayışa girdik. Bu aşamada Türk Kızılay Genel Merkezi cihaz temini ve Sağlık Bakanlığı kontrolünde yapılan izinlendirme çalışmasının ardından Batı Karadeniz Kan Merkezi olarak sayımızı arttırdık. Düzce'de geçtiğimiz hafta bağış kabulüne başladık. Vatandaşlarımızı immün plazma bağışına davet ediyoruz" diye konuştu.Covid-19'u yenerek plazma bağışında bulunan Volkan Duman, büyük bir semptom göstermeden evinde koronavirüs sürecini geçirdiğini belirterek, "Plazma bağışının bu hastalığı daha ağır atlatanlarda tedavi olarak kullanıldığını biliyorduk. Bununla ilgili olarak Kızılay Düzce Şubesi'ne ulaştık. Kontrollerimizin ardından bağışımızı yapıyoruz. İnşallah bu hastalığı geçirenlere şifa olur" dedi. 

Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden
Düzce'de immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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