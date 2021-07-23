İki otomobil çarpıştı : 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı : 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

18 Temmuz Stadyumu istikametinden gelerek Rasim Betir Paşa Bulvarına çıkmaya çalışan Aleyna Tunç idaresindeki 81 AAK 512 plakalı otomobil, Çoban yönüne giden Mürvet Alkan'ın kullandığı 81 AK 820 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Aleyna Tunç'un kullandığı otomobilde bulunan Ayşegül Karataş, Güllü Güler ve Alara Karataş yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı : 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı : 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı : 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı : 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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