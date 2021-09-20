Düzce'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü - Haberler
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Düzce'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bol miktarda avlanan hamsi tezgahları şenlendirdi.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bol miktarda avlanan hamsi tezgahları şenlendirdi.

Gece saatlerinde gır gır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana kasalar dolusu hamsiyle döndü. Balık tezgahlarında yaşanan hareketlilik, esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürdü.

Geçen hafta kilogramı 40 liradan satılan hamsi, yaşanan bolluk nedeniyle 20 liraya kadar düştü.

Tezgahlarda mezgit kilogramı 15, istavrit 20, barbun ise 30 liradan satılıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bölgede hamsi avcılığının yoğun olduğunu belirterek, "Palamutta bolluk olmamasına rağmen hamside oldukça iyi bolluk var. Deniz tam soğumamasına rağmen güzel hamsi çıktı." dedi.

Hamsi avcılığının Zonguldak ve Amasra taraflarında daha fazla olduğuna işaret eden Karakaş, "Önümüzdeki günlerde fırtına bekliyoruz. Fırtınanın ardından tekrar hamsinin bölgemizde ciddi yoğunlaşma içinde olacağını düşünüyoruz. Deniz suyunun daha da fazla soğumasıyla bölgemizde hamsi avcılığının devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Vedat Kalmaz da vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda palamut yok, yerli palamut çıkmıyor. Yerli hamsimiz var, çok güzel geliyor. Boyutu da gayet uygun şekilde tezgahlarımıza düştü. Fiyatlarımız da şu anda düşmüş durumda. Geçen hafta 40 lirayken, şu anda 20 liraya kadar indi fiyatlar. Zaten balık özlemi var insanlarda. Şu anda balık çıktığı için biz de memnunuz. Fiyatlarımız da satışlarımız da gayet iyi. Hamsi daha da düşebilir ama palamuttan yana ümidimiz yok."

Düzce'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Düzce'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Düzce'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Düzce'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düzce'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü - Haberler
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