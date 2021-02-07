Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

07.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:20
Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yukarı Yahyalar Mahallesi 4775. Sokak'ta 06 AT 2356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada yaralanan Kadir Çelen'i araçtan çıkardı. Çelen, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazanın ardından bölgeden uzaklaşan sürücünün kimliğini tespit için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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