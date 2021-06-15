Düzce'de bir okul satışa çıkartıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de bir okul satışa çıkartıldı

Düzce'de bir okul satışa çıkartıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde bulunan İsmetpaşa Ortaokulu, deprem yönetmeliği kapsamında güçlendirilmesi gerektiği ve okul bahçesinin küçük olması nedeni ile satışa çıkartıldı.

Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde bulunan İsmetpaşa Ortaokulu, deprem yönetmeliği kapsamında güçlendirilmesi gerektiği ve okul bahçesinin küçük olması nedeni ile satışa çıkartıldı. Yeni okul binası ise kısa sürede tamamlanarak, Düzce'de ikili eğitim tamamen ortadan kalkmış olacak.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce'de yüzlerce öğrenciyi mezun eden İsmetpaşa Ortaokulu'nun satılacağını ve okul için yeni bir bina yapılacağını öğrencilerin geçici olarak başka okullara gönderileceğini açıkladı. Ayrıca Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Düzce'de ikili eğitim yapan tek okul İsmetpaşa Ortaokulu'ydu. Öğrenciler için yeni bina yapılmasının ardından Düzce'de ikili eğitim tamamen ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "İsmetpaşa Ortaokulu'nun 1019 öğrencisi olup ikili eğitim yapmaktadır. Okulda 16 derslik bulunmaktadır. Ayrıca mevcut okul bahçesi küçük olup, öğrenciler için gerekli olan oyun ve spor alanları ihtiyacını karşılamamaktadır. İsmetpaşa Ortaokulu mevcut binası deprem yönünden güçlendirilmesi gereken bir binadır. Okul arsası 1325 metrekare olup okulun normal öğretime geçebilmesi ve öğrencilerin ihtiyacı olan sosyal alanların oluşturulabilmesi için yeterli değildir. İsmetpaşa Ortaokulu'nun yerine yeni okul binası yapılamayacağından, imar durum değişikliği yapılmış ve ticari alana dönüştürülmüştür. Okul yerinin satışından elde edilecek gelirle yeni okulun yapımına Darıcı Mahallesindeki otogar yanında bulunan 10 bin metrekare arsa üzerinde başlanacaktır. İsmetpaşa Ortaokulu'nun yakın çevresinde okul yapımı için uygun arsa bulunmadığından, yeni okul yapımının tamamlanmasıyla birlikte okul, mevcut binasına 1100 metre uzaklıkta bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşınacak olup, yeni yapılacak olan okul da Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine tahsis edilecektir. İsmetpaşa Ortaokulu bu süreçte, geçici olarak Atatürk Ortaokulu/TOBB İlkokulu bahçesinde bulunan ve yakın zamanda güçlendirilmesi ve tadilatı yapılan ve şu an boş olarak duran ek binaya taşınacaktır. Planlanan bu çalışmaların yapılması ile birlikte Düzce'de ikili eğitim sorunu ortadan kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

(Enes Bektaş/ İHA)

Düzce'de bir okul satışa çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Sarp Akkaya Funda Eryiğit Burak Yamantürk Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de bir okul satışa çıkartıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 19:38:14. #1.15#

title