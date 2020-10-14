Düzce'de ağaca çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Düzce'de ağaca çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

14.10.2020 00:17 | Son Güncelleme: 14.10.2020 01:12

Düzce'de refüjdeki ağaca çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de refüjdeki ağaca çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Serkan Üstün idaresindeki 81 DJ 353 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta bölümündeki refüj üzerindeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ağacın devrilmesine neden olan otomobil ters dönerek durabildi. Kazada sürücü ile araçtaki Berkay Üstün ve Yasin Yeşilyurt araç içerisinde sıkıştı.

Polis, sağlık ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşlarca bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Yolda kalan otomobil ve devrilen ağaç kara yolları ekiplerince kaldırıldı.

Düzce'de ağaca çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Düzce'de ağaca çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Düzce'de ağaca çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Düzce'de ağaca çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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