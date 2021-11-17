Düzce'de 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Düzce'de 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 21.35'te 3.9 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.
DÜZCE (DHA) - 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Düzce'de bugün 15.40'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 21.35'te merkez üssü Düzce olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bazı vatandaşlar, korku içerisinde evlerinden çıkarken, deprem nedeniyle endişelendiklerini belirtti.
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri
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