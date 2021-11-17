Düzce'de 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor - Haberler
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Düzce'de 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Düzce'de 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor

Düzce'de 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 21.35'te 3.9 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

DÜZCE (DHA) - 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Düzce'de bugün 15.40'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 21.35'te merkez üssü Düzce olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bazı vatandaşlar, korku içerisinde evlerinden çıkarken, deprem nedeniyle endişelendiklerini belirtti.

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