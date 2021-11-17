Düzce'de 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor

DÜZCE (DHA) - 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Düzce'de bugün 15.40'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 21.35'te merkez üssü Düzce olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bazı vatandaşlar, korku içerisinde evlerinden çıkarken, deprem nedeniyle endişelendiklerini belirtti.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

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