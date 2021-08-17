Düzce'de 1066 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Düzce'de 1066 kök Hint keneviri ele geçirildi

Düzce'de 1066 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarlada 1066 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarlada 1066 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir tarlada yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Akçakoca-Karasu çevre yolu Karasu Caddesi mevkisindeki tarlaya ve şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 1066 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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