DÜZCE BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA AŞI YAPILDI

Düzce'de sel felaketinin yaşandığı ve kayıp 2 çocuğun arama çalışmalarının sürdüğü Uğurlu köyünde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, arama çalışmalarında yer alan ekiplere aşı yapıldı. Ayrıca bölgede görev yapan her kurumdan kişilere ve gazetecilere de tetanoz aşısı yapıldı.

Kaynak: DHA