Düzce Belediyesi park ihtiyaçları bir bir tamamlanıyor

14.10.2019 17:30

Düzce Belediyesi vatandaşların taleplerini karşılamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekiple ihtiyaç olan her mahalleye çocuk oyun alanları kuruluyor, spor aletleri yerleştiriliyor.



Düzce Belediyesi her mahalleye park projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerde yeşil alanlar ve çocuklar için oyun grupları ile spor aletleri konulması konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Nalbantoğlu Mahallesine spor aletleri yerleştirme ve Sancaklar Mahallesi parkında çalışmalar sona yaklaştı. Çevre düzenlemesinde detayların yapılacağı park alanlarında çocuklar hem spor aletlerinden faydalandı hem de boş vakitlerini değerlendirme fırsatı buldu. Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü kış ayları öncesinde şehir merkezi çevresinde ağaç ve bitki bakım ve budama çalışmalarında verimi artırmak üzere uzmanlardan eğitim semineri almaya hazırlanıyor. İstanbul'dan gelecek teknik ekip tarafından Kültür Merkezinde düzenlenecek seminerlerle eğitim alacak Düzce Belediyesi teknik personeli ağaçların tür, yaş ve bulunduğu yer konusunda bilgilendirilerek bakımlarını en doğru şekilde yapmaya devam edecek. Teori eğitimlerinin ardından aynı gün sahada uygulamalı olarak çalışacak ekipler, mevsim koşullarına göre ortak kullanım alanlarındaki bitki ve gövdeli ağaçlarda budama ve bakım çalışmalarına devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA