Düzce Belediye Başkanı Özlü, 'Türkiyem' şiirini seslendirdi - Haberler
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Türkiyem" şiirini seslendirdi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce Belediye Başkanı Özlü,

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün seslendirdiği "Türkiyem" adlı şiir, sosyal medyada paylaşımın ardından ilgi gördü.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün seslendirdiği "Türkiyem" adlı şiir, sosyal medyada paylaşımın ardından ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Faruk Özlü'nün şiir merakının yakın çevresince bilindiği belirtildi.

Gençlik yıllarından bu yana kültür ve sanata özel ilgisi bulunan Özlü'nün, son olarak kameralar karşısına geçerek Turgut Uyar'ın "Türkiyem" şiirini seslendirdiği ve sosyal medyada paylaşılan klibin ilgi gördüğü kaydedildi.

Klibin çekiminin Düzce'de yapıldığı aktarılan açıklamada, "Türkiye'nin güzellikleri ve kültür mirasına dair mekanlardan görüntüler yer alırken ayrıca Aydınpınar Şelalesi, Topuk Yaylası, Akçakoca ve Kültür Park gibi Düzce'nin önemli turistik bölgelerinde çekimler gerçekleşti. Başkan Özlü'nün yorumu ile 'Türkiyem' adlı şiir Özlü'nün resmi youtube kanalında yayınlandı. İlgi gören klip vatandaşlardan olumlu yönde tepkiler aldı." ifadelerine yer verildi.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düzce Belediye Başkanı Özlü, 'Türkiyem' şiirini seslendirdi - Haberler
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