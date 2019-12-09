: Düzce akçakoca'da deniz kumları çekti

09.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:20

Akçakoca'da deniz kumları çekti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fırtına nedeniyle denizin kabarması sonucu sahil kesiminden yaklaşık 3 metre derinlikte kumlar çekildi.

Akçakoca Ayazlı mevkiinde denizde meydana gelen fırtına nedeniyle dalgaların sahile sert vurması ve çeken akıntı yaşanması, sahilde 3 metre derinlikteki kumların denize çekilmesine neden oldu. Akçakocalılar bu durumun her sene yaşandığını ve olağan bir doğa olayı yaşandığını söyledi.

Akçakoca'da yaşayan Erhan Direk, her sene aynı görüntü ile karşılaştıklarını ifade ederek, '30 senedir Akçakoca'da yaşıyorum. Her sene yaşanan normal bir durum. Her sene belli bir kumu alıyor. Bu sene biraz daha fazla almış gibi görünüyor ama her sene yaşanan normal bir durum. Şu an sorun oluşturma gibi bir durumu yok. Fazla tekne olmadığı için sorun olmuyor. Yazın başında aynı kum geri yerine geliyor. Tam kapatmasa bile düz bir şekilde geliyor. Belediyemizin yardımıyla dozerlerle birlikte düzeltiliyor. Normal bir doğa olayı.' dedi.

Hakan Taş ise yazın sahilin normale döndüğünü belirterek, '7 yıldır Akçakoca'da yaşıyorum. Bu durum Akçakoca için normal bir olay. Yazları kumun gelmesi, kışın ise geri çekilmesinden dolayı, çeken akıntının da etkisi ile bu durum her sene yaşanıyor. Dalgalar kıyıya vurarak kumu geri çeker, yazında geri atar. Bize bir zararı olmuyor. Alıştığımız bir olay, yazın düzeliyor.' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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