Düzbağ Projesi İnşaatı Şehir Merkezine Ulaştı

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan ve Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtacak "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nde borular, kent merkezine ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığında yürütülen ve şehrin içme suyunu karşılayacak olan Düzbağ Projesi'nin şehrin ana dağıtım deposu olan DY-12 (Güvenevler) deposuna kadar yapılacak olan arıtılmış su iletimini sağlayacak olan "İletim Hattı" Tugay Kavşağı'na ulaştı.

Uzunluğunun 22 kilometre olması planlanan 2 bin 400 mm çapındaki içi beton kaplı çelik boruların döşenmesine devam ediliyor.

Şehirgösteren Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, 2017 yılından buyana 11 bin 300 metre boru imalatı yapıldığını anımsatarak, boru döşemesinin Şehirgösteren Köprülü Kavşağı'nın altından, yola ve köprülü kavşağa hiçbir zarar vermeden gerçekleşeceğine dikkati çekti.

5. Zırhlı Tugay çıkışından DY-12'ye ulaşmak için D400 İpekyolu geçişi yapılması gerektiğini ifade eden Sönmezler, "2400 mm Düzbağ İletim Hattı ile birlikte D400 üzerinde yeni yapılan kavşağın altında kalan 1200 mm mevcut Mizmilli Hattı deplasesi de yapılacak. İki hattın geçişi aynı noktadan yatay delgi sistemiyle yapılacak. Dolayısıyla söz konusu yoldaki araç trafiği bu imalattan etkilenmeyecek." diye konuştu.

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