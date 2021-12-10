Duygu Soylu - İncilerin Dökülür (Official Video) #KaraElmas
Duygu Soylu'nun "Kara Elmas" albümünde yer alan "İncilerin Dökülür" şarkısı tüm dijital platformlarda ve YouTube'da yayında!
Duygu Soylu'nun "Kara Elmas" albümünde yer alan "İncilerin Dökülür" şarkısı tüm dijital platformlarda ve YouTube'da yayında!
# Spotify'dan dinlemek için: http://open.spotify.com/album/1KcUz3HYXQDs5uw9cK6hIW
#AppleMusic'ten dinlemek için: https://music.apple.com/us/album/kara-elmas/1593849036'ls=1
Duygu Soylu - İncilerin Dökülür Şarkı Sözü:
Ziyan ayrı geçen zaman ziyan
Ne olur bana biraz inan
Aşıklar makamında cümlesiz koyma beni Söyleyecek çok sözüm var
Duy kırılmaz hayallerimi Hiç sordun mu ki halimi
Ne yer ne içer kiminle
Nerede ne alemlerde
Kimseyle var mı derdi
Yok incilerin dökülür ben de özledim dersen
Gel incinmiş şu kalbime anlat kendini desen
Al al şu aşkını benden Sığmıyor cümlelerime
Ya da dur içinde yoksam boşver
Dokunma hecelerime
Dilim tutulsun yine adın
Karıştı kelimelerime
Gün doğarken yoksun madem
Dokunma gecelerime
Karışma hecelerime
Söz: Kenan Doğulu & Fikri Karayel Müzik & Düzenleme: Kenan Doğulu
Perdesiz & Klasik Gitar: Cenk Erdoğan
Tuşlu Çalgılar: Muzaffer Nezihi Egelioğlu
Davul ve Ziller: Nedim Ruacan
Elektrik Gitar: Gökay Semercioğlu
Bas Gitar: Buğra Kılıçak
Perküsyon: Abbas Karacan
Trompet: Tolga Bilgin
Trombon: Burak Dursun
Mix: Erkan Adlin Mastering: Dave Collins
"İncilerin Dökülür"ün video klibi, sanatçı ile farklı zamanlarda üç ayrı ekip tarafından gerçekleştirilen çekimlerin görüntülerinden kurgulanmıştır.
1. Çekim Günü: Galata - İstanbul
Yapım Sorumlusu: Alper Eser
1.Yapım Asistanı: Arda Baykal
2.Yapım Asistanı: Anıl Bulut
3.Yapım Asistanı: Ertunç Çınar
Işık Şefi: Mehmet Tuna
Saç: Yunus Dever
Makyaj : Ali Çavdır
Ulaşım: Kerem Uzunali
2. Çekim Günü: The Badau - İstanbul
Yönetmen: Eymen Topçuoğlu & Ali Demirel & İpek Ural
Görüntü Yönetmeni: Muratcan Gökçe
Yapımcı: Hande Yılmaz
Gaffer: Davut Çamlı
Işık Asistanı: Erkan Taş
Saç & Makyaj: Gülşah Uzun
Makyaj Asistanı: Işıl Köklü
Kostüm: Dice Kayek
Terzi: Muradiye Çelebi
3. Çekim Günü: Milano - İtalya
Dansçı: Andrea Cerrato
Styling: Gabriele Papi
Final Kurgu: Nedim Ruacan & İpek Kadri Color & Post Prodüksiyon: Post Brothers | İpek Kadri & Emre Karagöz
Yapım: Doğulu Music
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