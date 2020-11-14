Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı
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Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı

14.11.2020 07:33 | Son Güncelleme: 14.11.2020 08:38

Başarılı oyuncu Duygu Sarışın, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için saçını, tedavi sırasında dökülen hastalara hediye etti.

Destek olduğu anlamlı proje hakkında konuşan Duygu Sarışın, "Doğup büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından afetler" dedi.

"DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK"

Saçlarını bağışlama sürecinden bahseden Duygu Sarışın, "Şöyle bir dönüp baktığınızda haydi ceplerinizdekini dökme zamanı diyorsunuz ve hikaye başlıyor. Hepimizin birbirimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşündüğü bu süreçte saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Dünyayı sevgi kurtaracak. Tekrar sarılmak ümidiyle" ifadelerini kullandı.

Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı

33 yaşındaki Duygu Sarışın, oyunculuk performansının yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sarışın, uzun süredir oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor.

Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı
Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı
Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı
Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı
Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı
Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı

Kaynak: Hürriyet

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