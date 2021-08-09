Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf çiftine haciz şoku!

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın düğün hazırlığı yaptığı Can Maxim Mutaf, haciz şoku yaşadı. İşte detaylar...

Uzun süredir aşk yaşadığı fenomen Duygu Özaslan'a geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi eden Can Maxim Mutaf hayatının şokunu yaşadı.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre;Şimdiden evlilik hazırlıklarına başlayan Mutaf'ın, ailesine ait bazı borçlardan dolayı evine ve son model milyonluk Maserati arabasının üstüne haciz konmuş.

Bağdat Caddesi'ndeki evine gelen haciz memurlarını karşısında görünce şok geçiren ve üzülen Can Maxim Mutaf, şimdilerde mallarına yapılan hacizi kaldırmaya çalışıyormuş.

Kaynak: Snob Magazin