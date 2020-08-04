Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor

Geçtiğimiz haftalarda adından sıkça söz ettiren ünlü Youtuber Duygu Özaslan, basketbolcu yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmaya doyamıyor. Can Maxim Mutaf ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Özaslan'ın paylaşımı oldukça beğenildi.

04.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:27

Son dönemde ortaya çıkan selülitli fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü fenomen Duygu Özaslan, geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile birlikte görüntülendikten sonra aşklarını gizlemeyen ikili, artık sık sık kamera karşısına geçiyor. Özaslan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda yeni sevgilisiyle tatilde eğlendiği görülüyor. Çok sayıda beğeni alan gönderinin altına "M" notunu düşen Özaslan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyor.

SELÜLİTLİ FOTOĞRAFLARINA AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

Ünlü fenomen, tatilde çekilen selülitli fotoğraflarına ilişkin bir açıklama da yapmıştı. "Fotoğraflarda en kötü halim çıktığı için inanılmaz rahatlama geldi bana. Kendimle barıştım. O fotoğraf çok kötüydü. Çok rahatladım. İstemezdim böyle bir şey yaşanmasını ama iyi ki de yaşanmış" dedi.

PHOTOSHOP İTİRAFI GELMİŞTİ

Duygu Özaslan, Photoshop yorumlarına ise "Gerçekten fotoğrafların çok kötü olduğunun farkındaydım. Photoshop kullanıyor muyum? Tabii ki kullanıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Yapmayan bir tane influencer varsa çıksın konuşalım onunla. Belki 100 tane fotoğraf çekiyorum. En beğendiğimi seçiyorum, editliyorum" ifadelerini kullamıştı.

Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü 3. Sayfa
Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 50 kişi hayatını kaybetti, 2700 yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 50 kişi hayatını kaybetti, 2700 yaralı var
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı
Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Beren Saat Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil
Spor Beto Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Beyrut Deprem Lübnan
Şu an buradasınız: Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 23:27:33. #1.14#
title