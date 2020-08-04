Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Geçtiğimiz haftalarda adından sıkça söz ettiren ünlü Youtuber Duygu Özaslan, basketbolcu yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmaya doyamıyor. Can Maxim Mutaf ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Özaslan'ın paylaşımı oldukça beğenildi.

Son dönemde ortaya çıkan selülitli fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü fenomen Duygu Özaslan, geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile birlikte görüntülendikten sonra aşklarını gizlemeyen ikili, artık sık sık kamera karşısına geçiyor. Özaslan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda yeni sevgilisiyle tatilde eğlendiği görülüyor. Çok sayıda beğeni alan gönderinin altına "M" notunu düşen Özaslan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyor.

SELÜLİTLİ FOTOĞRAFLARINA AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

Ünlü fenomen, tatilde çekilen selülitli fotoğraflarına ilişkin bir açıklama da yapmıştı. "Fotoğraflarda en kötü halim çıktığı için inanılmaz rahatlama geldi bana. Kendimle barıştım. O fotoğraf çok kötüydü. Çok rahatladım. İstemezdim böyle bir şey yaşanmasını ama iyi ki de yaşanmış" dedi.

PHOTOSHOP İTİRAFI GELMİŞTİ

Duygu Özaslan, Photoshop yorumlarına ise "Gerçekten fotoğrafların çok kötü olduğunun farkındaydım. Photoshop kullanıyor muyum? Tabii ki kullanıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Yapmayan bir tane influencer varsa çıksın konuşalım onunla. Belki 100 tane fotoğraf çekiyorum. En beğendiğimi seçiyorum, editliyorum" ifadelerini kullamıştı.