Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (3)
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Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (3)

Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (3)
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

TUTUKLAMA KARARI AİLEYİ MUTLU ETTİDuygu Delen'in ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, itiraz sonucu Mehmet Kaplan'ın yeniden tutuklanmasının aileyi umutlandırdığını söyledi.

TUTUKLAMA KARARI AİLEYİ MUTLU ETTİ

Duygu Delen'in ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, itiraz sonucu Mehmet Kaplan'ın yeniden tutuklanmasının aileyi umutlandırdığını söyledi. Avukat Ömer Faruk Akan, "10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdikten sonra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve biz bu karara itiraz ettik. Dosya usulü itibariyle 11"nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Burada yaklaşık 2 gün ciddi inceleme yapıldıktan sonra mahkeme bizim de itiraz ettiğimiz hususları gerekçe göstererek tutuklama kararı verdi ve tahliye kararını kaldırdı. Bizce yerinde bir karar. Süreç bundan sonra yargılama şeklinde devam edecektir. Bundan sonra Adli Tıp Kurumunun bizim işaret ettiğimiz şekilde ve iddialarımızı doğrular şekilde bir rapor tanzim edeceğini düşünüyoruz. Bununla beraber mahkemenin bir mahkumiyet kararı vereceğini düşünüyoruz" dedi.

Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesinin beklendiğini hatırlatan Akan, "Aile bu tutuklama kararına mutlu oldu. Tahliye kararından sonra biraz yıpranmışlardı. Umutsuzluğa da kapılmışlardı ancak böyle bir karar verilince hem annesi hem babası çok sevindiler. Tüm aile fertleri umutlandı, biz de sanığın ceza alacağına bir kez daha inandık. Kısa süre içerisinde iki duruşmaya kadar karar çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,

 


Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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