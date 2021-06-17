Duygu Delen'in annesi: Mehmet Kaplan'a verilen ev hapsi ödül gibi oldu
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Duygu Delen'in annesi: Mehmet Kaplan'a verilen ev hapsi ödül gibi oldu

Duygu Delen'in annesi: Mehmet Kaplan'a verilen ev hapsi ödül gibi oldu
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

açıklamalarda bulundu.

açıklamalarda bulundu. Mahkemenin kararının kendilerini çok üzdüğünü belirten acılı anne, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanından yardım beklediklerini söyledi. Savcılığın itirazı sonrasında Mehmet Kaplan'ın yeniden tutuklanmasını beklediklerini ve dün verilen karar ile kızının ikinci kez öldürüldüğünü dile getiren Şenel Delen, şöyle konuştu: "Daha önce de bir cinayet işleyen ve reşit olmayan kızımı öldüren Mehmet Kaplan, dosyada hiçbir değişiklik olmadan nasıl olur da serbest bırakılabilir? Bizi bir kere daha öldürdüler, kızımı bir kez daha öldürdüler. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Bu işi çözse çözse onlar çözer. Onlardan yardım bekliyorum. Çok kötü olduğum için birkaç duruşmaya çıkamadım. Psikolojik tedavi görüyorum ve adaletin sağlanmasını istiyorum. Pazartesi günü hukukçularımızla, adliye önünde açıklama yapacağız. Verilen karara savcılık da itiraz etti. Biz de bu itiraz kararını doğru buluyoruz. Zaten ev hapsine çarptırılmak ona ödül gibi oldu. Umarım en kısa zamanda tekrar içeriye girer. Tekrar adalet yerini bulur."

- Gaziantep

Duygu Delen'in annesi: Mehmet Kaplan'a verilen ev hapsi ödül gibi oldu
Duygu Delen'in annesi: Mehmet Kaplan'a verilen ev hapsi ödül gibi oldu
Duygu Delen'in annesi: Mehmet Kaplan'a verilen ev hapsi ödül gibi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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