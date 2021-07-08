Duygu Çete kimdir? Duygu Çete kaç yaşında, nereli?

2020 Yaz Olimpiyatlarında Paramlimpik judoda yer alan Duygu Çete gündeme geldi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak hakkı kazananlardan biri olan Duygu Çetenin hayatı merak ediliyor. Peki, Duygu Çete kimdir? Duygu Çete kaç yaşında, nereli?

Genetik olarak görme engeli bulunan Duygu Çete, paralimpik judoda milli sporculara arasında 57 kiloda kota aldı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı olan Hasan Sayyı'dan ın aktardığı bilgilere göre Duygu Çete 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan milli sporcular arasında Gündeme gelen Çete'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Duygu Çete kimdir? Duygu Çete kaç yaşında, nereli?

DUYGU ÇETE KİMDİR?

Doğum Tarihi: 19 Nisan 1989

Kaç yaşında: 32

Nereli: Gümüşhane

Spor: judo

Kulüp: İzmir Büyükşehir Belediyespor

Duygu Çete, 19 Nisan 1989 tarihinde Gümüşhane'de doğan milli sporcudur. Duygu Çete, ilk spor hayatına jimnastik ile başlamış ve 1997'de ablası vasıtasıyla judo ile ilgilenemeye başlamıştır.

Duygu Çete, Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen 2008 Yaz Paralimpik Oyunları'nda ülkesini finale çıkmadan temsil etti. Duygu Çete, 2008 yılında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Turnuva'da bronz madalya aldı. Ertesi yıl, Almanya'daki Uluslararası Turnuvada gümüş madalya kazandı.

2010 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu ve aynı yıl Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takımı gümüş madalya kazandı. Çete, 2011 yılında Londra'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazandı.

DUYGU ÇETE KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Duygu Çete, 1989 doğumlu olup 32 yaşında ve Gümüşhanelidir.