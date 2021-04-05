DUYGU ÇAKMAK LÜBNAN'DA DÜZENLENEN 'MİSS EUROPE 2021' YARIŞMASINDA ÜÇÜNCÜ OLDU

LÜBNAN'DA düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında üçüncü olarak taç giyen Duygu Çakmak, Bu başarı tüm Türk kadınlarının başarısı. Ben onların bir temsilcisi olarak oradaydım dedi.

LÜBNAN'DA düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında üçüncü olarak taç giyen Duygu Çakmak, Bu başarı tüm Türk kadınlarının başarısı. Ben onların bir temsilcisi olarak oradaydım dedi. Kocaeli'nde yaşayan Çakmak, yarışma öncesi jüri üyelerine ve yarışmacılara hediye etmek üzere 100 kutu pişmaniye götürmüştü. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen ve 37 farklı ülkeden modelin katıldığı güzellik yarışmasında Fransa güzeli Louan Vecchia birinci, Romanya'dan Anna Maria Babau ikinci, Türk manken Duygu Çakmak ise üçüncü oldu. Yarışmanın ardından Türkiye'ye dönen Duygu Çakmak çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

BEN TÜRK KADINLARININ TEMSİLCİSİYİM

Beyrut dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Model Duygu Çakmak, Türk bayrağını başka ülkede dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Bu ulusal bir başarı ülkemizin bir başarısı. Tüm Türk kadınlarının başarısı, Türk kadınları çok güçlü, çok güzel ve çok başarılı. Ben onların bir temsilcisi olarak oradaydım. Bu yarışmaya giderken çok çalıştım ve çok emek verdim. Bu yüzden bu tacı kazanacağımı biliyordum. Mankenlik hayatım halen devam ediyor ama oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk eğitimi almıştım ama pandemi dolayısıyla yarım kalmıştı. Oyunculuk eğitimimi tekrardan tamamlamak istiyorum. Daha ilerisi için daha çok çalışacağım dedi.

LÜBNAN'A 100 KUTU PİŞMANİYE GÖTÜRMÜŞTÜ

Türk model Duygu Çakmak, Miss Europe 2021 yarışmasında jüri üyelerine ve finalist güzellere hediye etmek üzere yanında yüz kutu İzmit'in ünlü pişmaniye tatlısından da götürmüştü. Çakmak ayrıca bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline gelen Munzur Dağları eteklerinde çekim yapmıştı. Türk modelin 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın eteklerindeki kayak merkezinde ve taş duvarlı, toprak damlı evlerde yapılan çekimleri 8 saat sürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı