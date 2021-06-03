Duyarlı vatandaş sokak hayvanları doyuruyor

Karslı duyarlı vatandaş her gün sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

Karslı duyarlı vatandaş her gün sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Maaşının yarısını sokak hayvanlarına harcıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Hasan Cellat, maaşının yarısına sokak hayvanları için mama, su ve ekmek alıyor. Cellat, daha sonra başta ilçe merkezi olmak üzere boşaltılan Karakurt köyünde bulunan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

"Önce yavru köpekleri doyuruyor"

Özellikle boşaltılan Karakurt köyünde sahipleri tarafından köyde bırakılan sokak hayvanlarının yiyecek götürmek için hergün 10 kilometre yol kat eden Hasan Cellat, önce yavru köpeklerin yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor, ardından da diğer hayvanlarının beslenmesi sağlıyor.

Sarıkamış'ta kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının yiyeceklerini karşılayan Hasan Cellat, sabah erken saatlerde yola çıkarak kendisini bekleyen sokak hayvanlarıyla buluşuyor. Adeta Cellat'ın geleceği saati bilen sokak hayvanları yola çıkarak Cellat'ı karşılıyor. Cellat'ın verdiği yiyeceklerle karınlarını doyuran sokak hayvanları daha sonra bölgeden uzaklaşıyor. Hasan Cellat'ın duyarlı davranışı ilçe halkı tarafından da takdirle karşılanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı