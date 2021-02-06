Duyarlı köpek eğitmeni, afetlerde görev yapacak "hassas burunları" gönüllü yetiştiriyor
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Duyarlı köpek eğitmeni, afetlerde görev yapacak "hassas burunları" gönüllü yetiştiriyor

06.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:10
Duyarlı köpek eğitmeni, afetlerde görev yapacak

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Birol Meki, kendi imkanlarıyla kurduğu 400 metrekarelik köpek eğitim merkezinde canlı arama-kurtarma ve özel görev köpeği yetiştiriyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Birol Meki, kendi imkanlarıyla kurduğu 400 metrekarelik köpek eğitim merkezinde canlı arama-kurtarma ve özel görev köpeği yetiştiriyor.

Toroslar üzerine kurulu ilçedeki köpek eğitim merkezinde 8 ay önce çalışmalara başlayan 32 yaşındaki eğitmen Meki, parkur ve hayvan barınağının yer aldığı merkezde 20'ye yakın köpekle özel olarak ilgileniyor.

Yaklaşık 5 yıl önce Ankara'da köpek eğitmenliği kursu alan Meki'nin yetiştirdiği köpekler özellikle afetlerde canlı arama ve kurtarmada görev alıyor.

Meki, AA muhabirine, köpeklere duyduğu ilgi üzerine eğitmenlik için 5 yıl önce Ankara'da kursa katıldığını anlattı.

Daha sonra canlı arama-kurtarma ve görev köpeği yetiştirmeye karar verdiğini ifade eden Meki, "İstikrar ve sabırla bugüne kadar geldim. Büyük başarı elde etmek amacındayım. Canlı arama köpeği üzerine çalışıyorum. Depremlerde ve doğal afetlerde görev yapacak köpek yetiştiriyorum. Canlı arama köpeğim ile Düzce'deki sel felaketine katıldım." diye konuştu.

Oyun duygusu yüksek köpekler başarılı oluyor

Meki, oyun içgüdüsü yüksek köpeklerin eğitime yatkın olduğunu belirterek, eğitim sürecinin uzun soluklu olduğunu vurguladı.

Köpeklerde eğitimin yavruyken başladığına işaret eden Meki, şöyle konuştu:

"Yavru sütten kesilinceye kadar bazı testlerden geçiyor. Yükseklik, karanlık korkusu ve arama güdüsünü ölçmeye çalışıyoruz. Hangi kabiliyeti varsa onda eğitime başlıyoruz. Arama duygusunun gelişmesi için çalıştırıyoruz, başarılı olursa köpeği ödüllendiriyoruz. 1,5 yaşına kadar eğitim devam ediyor. İçişleri Bakanlığının düzenlediği canlı arama köpeği sınavları oluyor. Parkurları, sınavı geçebilirse belge almaya hak kazanıyor. Devletim ve milletime hizmet etmesi için görev köpeği eğitiyorum. Kendi imkanlarımla burayı kurdum. Allah göstermesin bir depremde veya başka felakette bu köpekler hayat kurtarıyor. Çok sayıda köpek eğittim. Gönüllülükle yapıyorum."

Meki, merkezdeki köpekleri isteyenlere mama karşılığı sahiplendirdiğini anlatarak, "Özellikle Alman çoban köpeğine çok ilgi var. Köpeğini eğitmek isteyenlere de hizmet veriyoruz. Temel itaat eğitimi olmazsa, olmazdır. İleri itaat eğitimi de veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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