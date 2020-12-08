Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
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Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı

08.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:02

Son dakika yerel haberi: - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir lokantada çalışanlar, komşu esnafların destekleri ile hazırladığı meyve tabaklarını satarak sokak hayvanları için mama ihtiyacını karşılamaya karar verdi.

- Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir lokantada çalışanlar, komşu esnafların destekleri ile hazırladığı meyve tabaklarını satarak sokak hayvanları için mama ihtiyacını karşılamaya karar verdi.

Domaniç ilçe merkezinde bir lokanta çalışanları aynı mahallede bulunan komşu esnafların destekleri ile sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamaya karar verdiler. Akşamdan hazırlanan paket meyveler ilçenin pazarında halkın satışına sunuldu.

Pazarın sonunda satıştan çok memnun olduklarını dile getiren aşçı yardımcısı Sinan Baştürk, "Beş yıldır lokantada aşçı yardımcılığı yapıyorum. Yaklaşık bir aydır bişeyler yapmak istiyorduk. Özellikle İnegöl'e gidip gelirken sokak hayvanlarının aç susuz kaldıklarını görüyorduk. İçimiz el vermedi o yüzden böyle bir projeye imza atalım dedik. Sağolsun Domaniç esnafı, vatandaşları yardımlarını esirgemediler. Herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bu meyve tabakları sokak hayvanlarına mama ve su olarak geri dönecek" dedi.

Emre Gündüz, "Kuzenim lokantada çalıştığı için sürekli yardıma geliyordum. Bu fikir kuzenimin aklına geldi. Bende bu fikri çok hoş karşıladım. Bende elimden geldiği kadar yardımcı olmak istedim ve tabakları hazırlamaya başladık. Vatandaşlarımız bu konuda bizlere desteği çok oldu. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı
Son dakika haberi | - Duyarlı esnaf, pazarda sokak hayvanları için meyve tabağı sattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT

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