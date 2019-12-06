"Duvarların Ötesi" engelleri yıktı

06.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:45

3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Şehir Tiyatroları işbirliği ile"Duvarların Ötesi" adlı oyununu izlemeye gelen görme engelli vatandaşlar farklı bir deneyim yaşadılar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde görme engelliler için rehberlik ve betimleme eğitimi alan üniversiteli genç gönüllüler, görme engelli vatandaşlarımıza eşlik ederek sahne betimlemede rehberlik ettiler.

Oyun öncesi sahneye çıkan görme engelli vatandaşlarımız tiyatro yetkililerinden oyun ile ilgili bilgi aldıktan sonra sahne üzerindeki dekor ve aksesuar parçalarına dokundular ve oyunun nasıl bir atmosferde geçtiğini dinlediler.Ardından oyunu seyreden vatandaşlarımız ilk kez tecrübe ettikleri temas ederek mekânı tanıma ve hissetme etkinliğinin sonrasında oyunu çok daha ilgili ve anlayarak dinlediklerini, çok etkilendiklerini ifade ettiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon için hazırladığı 'Duvarların Ötesi' adlı yeni oyununda rol alan sanatçılar ve şehir tiyatrosu çalışanları bu anlamlı etkinliğin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler