Duvarda asılı kalan aracın içindeki yararlılar güçlükle kurtarıldı Bursa'da yaşanan talihsiz olayda içinde 2 kişinin bulunduğu bir araç kaza yaparak iki duvar arasında asılı kaldı. Uzun çabalar sonucunda kurtarılan yaralılar tedavi altına alınırken, araç hurdaya döndü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada bir araç duvarda asılı kaldı. Uzun çabalar sonucunda yararlılar araçtan çıkarıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araç kaza yaparak, bina duvarı ile istinat duvarı arasında sıkıştı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Sabah erken saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Manastır Mevkii'nde meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, araç hurdaya döndü. Araç sürücüsü Mustafa C. ve bir kişinin yaralandığı kazada, otomobil bina ile istinat duvarı arasında sıkıştı.

ARAÇ DİKİNE ASILI KALDI

Araç dik bir şekilde asılı kaldı. İtfaiye ve 112 ekipleri yaralıları bulunduğu yerden uzun çabalar neticesinde çıkardı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kazanın gerçekleştiği çevredeki binalardaki vatandaşlar, aracın çıkarılma anını kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: İHA