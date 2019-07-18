Duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü
Sivas'ın Suşehri ilçesinde duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.
Kavşut köyünde gezintiye çıkan Nurettin Uzun (66) idaresindeki plakasız ATV aracı, caminin duvarına çarptı.
Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mevlüt Uzun (57) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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