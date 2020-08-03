'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
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'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Antalya'da yaşayan ve 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan 31 yaşındaki adam, "Düştü" dediği sevgilisinin ardından gözyaşları döktü ama yakayı ele verdi. Polise verdiği ifadede, kız arkadaşını tekme tokat döverek öldürdüğünü itiraf etti.

03.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:03

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Gökhan Ç.'nin (31), "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü ortaya çıktı. Polisleri görünce gözyaşları döken Gökhan Ç., gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde, cinayeti itiraf ederek, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda öldüğünü fark ettim" dedi.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR VARDI

Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta dün yaşanan olayda, Gökhan Ç., saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek'in evde hareketsiz yattığını bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Polislerin incelemesi sürerken, Gökhan Ç., Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döktü. Şüphe üzerine gözaltına alınan Gökhan Ç. polise, "Alkollüydük, düştü" dedi.

KOMŞULAR "KAVGA OLUYOR" İHBARINDA BULUNMUŞ

Apartman sakinleri ise gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, bunun üzerine farklı saatlerde polise ihbarda bulunduklarını anlatarak, "Her ihbardan sonra gelen ekipler, Hatice Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine geri gitmek zorunda kaldı" iddiasında bulundu.

'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

"DÖVDÜM, UYANDIĞIMDA ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİM"

Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gökhan Ç. ifadesinde cinayeti itiraf etti. Gökhan Ç.'nin ifadesinde, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.

Hatice Şimşek'e daha önce de şiddet uyguladığı belirlenen Gökhan Ç.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (7)
...: Kanunlara yine bir alkış.defalarca komşular polis çağırıyor şikayet yok diye tekrar dönüyor.arkadaş hiç bişey yoksa komşuları rahatsız ediyorsun diye atın nezarete ya sabaha kadar sabah yine serbest bırakın.yapamıyorlar kanun izin vermiyor öldürsünler birbirlerini
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KAYA: Vekilimizin dediği gibi heryerde olan şeyler (Yersen)
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BAŞKAN: Bazı alkolikler içtikten sonra kendini kaybediyor. Bir de 11 suçu olan psikopatın dışarda işi nedir? Devlet hukukunun zayıflığından sorumludur.
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