Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta düşen yangın uçağının düşmeden hemen önce Arslantaş Barajı'ndan su aldığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda uçağın sorunsuz şekilde suya indiği ve daha sonra havalandığı kameraya yansıdı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. İçindeki 5'i Rus, toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Düşen uçaktaki mürettebatın isimleri ise şu şekilde:

Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın, Koordinatör Edip Uzunoğlu, Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov, 2.Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov.

BARAJDAN SU ALIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan uçağın düşmeden hemen önce Arslantaş Barajı'ndan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde uçağın barajdan suyu alarak yangına müdahale için tekrar havalandığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı