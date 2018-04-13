Dürümlü Mağduru, Duruşmada Sanığa Ayakkabı Fırlattı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Burhan Taş ve terör saldırısında yakınlarını kaybedenlerin yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Taş, gizli tanık "Kirpi"nin kendisi hakkında verdiği ifadelerin doğruyu yansıtmadığını söyledi. Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Taş, tahliyesini istedi.

Sanığa "güldüğü" iddiasıyla ayakkabı fırlatıldı

Olayda yakınlarını kaybeden 15 müşteki, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, duruşmaya katılma talebinde bulundu.

Bu sırada, müştekiler ile sanık ve yakınları arasında sözlü sataşma yaşandı.

Bir müşteki, sanığa ayakkabısını fırlattı.

Duruşma salonundan sanık jandarma görevlileri, müştekiler de polisler tarafından çıkarıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, sanığın duruşmada kendilerine güldüğünü ileri sürdü.

Daha sonra duruşmaya devam edildi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarının katılma taleplerinin kabulüne, sanığın üzerine isnat edilen suçun katalog suçlardan olması, suçu işlediğine ilişkin kuvvetli şüphenin varlığı ve sanığın üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı ile verilmesi beklenen cezayı dikkate alarak tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Taş'ın tutukluluk halinin devamı, çıkan arbedeyi gerekçe göstererek duruşmaların kapalı görülmesi ve yaşamını yitirenlerin yakınlarının katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gizli tanık "Kirpi"nin sanık Taş hakkındaki şu ifadeleri yer almıştı:

"Şüpheli Taş, Lice ilçesi kırsal alanında silahlı olarak PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten örgüt mensupları ile irtibatlı olarak milislik yapmaktadır. PKK terör örgütü üyeleri arasında örgütsel not aktarımı yapar. Terör örgütüne eleman temin ederek örgüte katılmalarına yardım eder. Kırsal alana giderek üst düzey örgüt üyeleri ile görüşür. Kırsal alanda bulunan PKK terör örgütü üyelerine gıda ve yaşam malzemesi götürür. Lice kırsal alanında bulunan 'Eylül' kod adlı Murat Üçer ve 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran üst düzey örgüt üyelerinin milisliğini yapar. Bunlardan aldığı talimatlar doğrultusunda keşif yapar. Aldığı talimat üzerine Dürümlü köyünde patlatılan bomba yüklü aracın öncülüğünü bu kişi yapıyordu. Şüpheli Taş, örgüt üyesi Taşkıran'ın öz dayısıdır."

Dürümlü katliamı



Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmıştı. Vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını anlayan teröristler, patlayıcı yüklü aracı mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.



Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.



İstenilen ceza



İddianamede, tutuklu sanık Burhan Taş'ın hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 16 köylünün öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.