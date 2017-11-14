Dürümlü Katliamının Sanığına 17 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Burhan Taş hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu ve yapısı hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, 1984 yılından itibaren yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma ve kundaklama gibi saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.



Merkez Bağlar ilçesinde 16 Kasım 2017'de şüpheli kişilere yönelik yapılan uygulamada ve 21 Ağustos 2016'da Bingöl'de yapılan operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde inceleme yapıldığı belirtilen iddianamede, örgütün sözde orta saha yürütmesinde halkla ilişkiler ve YPS sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Azad Farkin" kod isimli terörist Nevzat Gündüz'e ait olduğu değerlendirilen dokümanlarda ismi yer alan şüpheli Taş'ın gözaltına alındığı ifade edildi.



Dürümlü katliamının raporu örgütsel dokümanda çıktı



İddianamede, Bingöl'deki operasyonda bir araç içerisinde terörist Gündüz ve diğer örgüt mensuplarına ait olduğu belirlenen örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, dokümanlarda da katliamdan bir gün sonra tarihli rapor ortaya çıktığını kaydedildi. İddianamede, raporda katliamın yaşandığı gece şu şekilde aktarıldı:



"Dijvar arkadaş daha ulaşmadı. O yüzden tam bilmiyoruz. Firaz-Ruhat arkadaşlar gece 01.00'de bize ulaştı. İki öncü aracımız öndeydi. Ruhat-Firaz arkadaş da ayrı bir araçtaydı. Kamyon da en arkadaydı. Köyün kenarından çıkışına geliyorlar bir rampadan araçlar çıkıyor. Kamyonla arkadaşların arası 500 metre. Arkadaşlar kamyon gelmeyince 3-4 dakika sonra köye dönüyorlar. Köylüler toplanmış. Arkadaşlar araçla köye dönerken kamyon patlıyor. Kamyon rampayı çıkarken aracı köylüler durdurmak istiyor. Dıjvar arkadaş 'Ben PKK'lıyım' diyor tartışma sürerken köylülerden bazıları çevre köylere telefon açıyor. Yolun iki tarafından 7-8 pikap, 4-5 araç geliyor. Yolu araçlar 2 taraftan kapatıyorlar. Araca ateş ediyorlar. O esnada arkadaş araçtan silah ile iniyor. Koşuyor sonra araç patlıyor. Bizim elimize ulaşan bilgi budur. Araçta 13 ton patlayıcı vardı. İkinci öncümüz Botan arkadaşın dayısıydı. Ayrıntılı bilgi yarın saat 10.00'da getirecekler."



İddianamede, dokümanlarda yer alan bilgilere göre, Taş'ın patlama sonrası haber alınamayan "Dijvar" kod isimli terörist Mehmet Barkın'ı aramaya gittiği,terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına örgütsel faaliyetler amacıyla yardım ettiği aktarıldı.



"Bomba yüklü aracın öncülüğünü yapıyordu"



İddianamede gizli tanık "Kirpi"nin teşhis tutanağına da yer verildi. Tanık ifadesinde şunlar kaydetti:



"Şüpheli Taş, Lice ilçesi kırsal alanında silahlı olarak PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten örgüt mensupları ile irtibatlı olarak milislik yapmaktadır. PKK terör örgütü üyeleri arasında örgütsel not aktarımı yapar. Terör örgütüne eleman temin ederek örgüte katılmalarına yardım eder. Kırsal alana giderek üst düzey örgüt üyeleri ile görüşür. Kırsal alanda bulunan PKK terör örgütü üyelerine gıda ve yaşam malzemesi götürür. Lice kırsal alanında bulunan 'Eylül' kod adlı Murat Üçer ve 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran üst düzey örgüt üyelerinin milisliğini yapar. Bunlardan aldığı talimatlar doğrultusunda keşif yapar. Aldığı talimat üzerine Dürümlü köyünde patlatılan bomba yüklü aracın öncülüğünü bu kişi yapıyordu. Şüpheli Taş, örgüt üyesi Taşkıran'ın öz dayısıdır."



Taş'ın silahlı terör örgütünün PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısı içerisinde örgütün ideolojisi ve amacı doğrultusunda hareket ettiğinin vurgulandığı iddianamede, şu ifadeler yer aldı:



"PKK terör örgütü tarafından kamu binalarının ya da görevlilerinin bulunduğu yerlerde bombalı araç tarzı planlanan saldırıları gerçekleştirmek amacıyla örgüt mensuplarının sevk ve idaresindeki araçla saldırı planlanan noktaya seyir halinde olan patlayıcı madde yüklü araca, olası kontrol noktalarında yakalanmaması ve gidilecek güzergahlarda kolaylık sağlanması için öncülük etmiştir. Dürümlü köyü sakinlerinin araçtan şüphelenerek aracı durdurmaları üzerine, örgüt mensuplarının köy sakinleriyle aralarında yaşanan tartışma sonrası bomba yüklü araç patlatılarak 16 kişinin ölümüne sebep olunmuştur. Bu itibarla müşterek fail olarak üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmaktadır."



İstenilen ceza



İddianamede, tutuklu sanık Burhan Taş'ın hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 16 köylünün öldürülmesi olayına ilişkin "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.