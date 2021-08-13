"Durum ciddi" diyen Haluk Levent, selden felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile afet bölgelerine yardımlar yapan Haluk Levnet, sel felaketi yaşayan Karadeniz bölgesi için bağış toplamaya başladı. Levent, kendisini arayarak 100'er bin TL bağış yapan isimleri sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Yangın felaketi yaşayan illere yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Haluk Levent, bu sefer de Batı Karadeniz'deki sel bölgeleri için harekete geçti.

İLÇELER SU ALTINDA KALDI

Kastamonu, Bartın, Sinop'ta 11 Ağustos itibariyle etkili olan kuvvetli sağanak felakete yol açtı. Sinop'ta sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Felaketi yaşayan kentlerde can kayıpları da meydana geldi.

"EKİPLERİ YÖNLENDİRDİK, DURUM CİDDİ"

Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent ise afet bölgesi için bağış toplamaya başladı. Şarkıcı paylaşımında "Ekiplerimiz Kastamonu ve Bozkurt'ta. Az sonra 50 kişilik başka ekibi Sinop'a yönlendirdik. Ama şu kadarını söyleyeyim. Durum ciddi. Özellikle Bozkurt'ta. Kastamonu Valiliği, AFAD ve Belediye ile irtibattayız. Genel ihtiyaç listesi oluşturuyoruz" dedi.

100 BİN TL GÖNDERDİLER

Haluk Levent'in paylaşımından sonra şarkıcı arayan Number TV ailesi ve fenomen Midyeci Ahmet 100 bin TL bağış yaptı. Bağışları Twitter hesabından duyuran şarkıcı, teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.