"Durum ciddi" diyen Haluk Levent, selden felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Durum ciddi" diyen Haluk Levent, selden felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı

'Durum ciddi' diyen Haluk Levent, selden felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile afet bölgelerine yardımlar yapan Haluk Levnet, sel felaketi yaşayan Karadeniz bölgesi için bağış toplamaya başladı. Levent, kendisini arayarak 100'er bin TL bağış yapan isimleri sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Yangın felaketi yaşayan illere yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Haluk Levent, bu sefer de Batı Karadeniz'deki sel bölgeleri için harekete geçti.

İLÇELER SU ALTINDA KALDI

Kastamonu, Bartın, Sinop'ta 11 Ağustos itibariyle etkili olan kuvvetli sağanak felakete yol açtı. Sinop'ta sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Felaketi yaşayan kentlerde can kayıpları da meydana geldi.

"EKİPLERİ YÖNLENDİRDİK, DURUM CİDDİ"

Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent ise afet bölgesi için bağış toplamaya başladı. Şarkıcı paylaşımında "Ekiplerimiz Kastamonu ve Bozkurt'ta. Az sonra 50 kişilik başka ekibi Sinop'a yönlendirdik. Ama şu kadarını söyleyeyim. Durum ciddi. Özellikle Bozkurt'ta. Kastamonu Valiliği, AFAD ve Belediye ile irtibattayız. Genel ihtiyaç listesi oluşturuyoruz" dedi.

'Durum ciddi' diyen Haluk Levent, selden felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı

100 BİN TL GÖNDERDİLER

Haluk Levent'in paylaşımından sonra şarkıcı arayan Number TV ailesi ve fenomen Midyeci Ahmet 100 bin TL bağış yaptı. Bağışları Twitter hesabından duyuran şarkıcı, teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

'Durum ciddi' diyen Haluk Levent, selden felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı
Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı
Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı
Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı
Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Mustafa Demir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Merve Çoban Rıza Çalımbay Alex Teixeira Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Durum ciddi" diyen Haluk Levent, selden felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:27:39. #1.14#

title