Durul Bazan kimdir? Durul Bazan kaç yaşında, nerelidir?
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Durul Bazan kimdir? Durul Bazan kaç yaşında, nerelidir?

Durul Bazan kimdir? Durul Bazan kaç yaşında, nerelidir?
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Aşkım Aşkım dizisindeki "Necati" karakteriyle hafızalara kazınan Durul Bazan 2000 yılında Çarli İş Başında isimli dizide Tarkan rolüyle televizyona adım atmıştır. Son günlerde Gülsüm Ali İlhan'ın birlikte olduğu söylentileriyle birlikte internetin en çok merak edilen isimleri arasında yer almakta. Peki Durul Bazan kimdir? Durul Bazan kaç yaşında, nerelidir?

Aşkım Aşkım dizisindeki "Necati" karakteriyle hafızalara kazınan Durul Bazan 2000 yılında Çarli İş Başında isimli dizide Tarkan rolüyle televizyona adım atmıştır. Son günlerdeGülsüm Ali İlhan'ın birlikte olduğu söylentileriyle birlikte internetin en çok merak edilen isimleri arasında yer almakta.

DURUL BAZAN KİMDİR?

Durul Bazan 2000 yılında Çarli İş Başında isimli dizide Tarkan rolüyle televizyona adım atmıştır. 2001 yılında Aşkım Aşkım isimli dizide Necati karakterini canlandırarak ünlenmiştir. 2002 yılında Papatya ile Karabiber isimli sinema filminde Ömer karakterini canlandırmıştır.

2002 yılında Martılar Açken isimli dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2002 yılı içerisinde Lahmacun ve Pizza isimli tv dizisinde Şemistan karakterini canlandırmıştır. Yine 2002 yılında Yıldızların Altında isimli dizide Hayati karakterini canlandırmıştır.

2003 yılında Hayat Bilgisi isimli dizide Ramadan karakteri ile diziye katılmıştır. 2003 yılında Yuvam Yıkılmasın isimli dizide Alpaslan rolünü oynamıştır. 2004 yılında Canım Benim adlı dizide Ali karakterini canlandırmıştır.

2005 yılında Türk yapımı Tombala filminde Şakir karakterini canlandırmıştır. Bu film kariyerindeki ikinci sinema filmi olma özelliğini taşımaktadır. 2005 yılı içerisinde Sensiz Olmuyor dizisinde Mino rolünde oynamıştır. 2006 yılında, Türk yapımı Maskeli Beşler: Irak filminde Davi, Emret Komutanım: Şah Mat filminde Yusuf rolüyle izleyici ile buluşan oyuncu, 2007 yılında Son Ders: Aşk ve Üniversite filminde Cem rolünü oynamıştır. 2009 yılında Türkler Çıldırmış Olmalı filminde Korsan Ercüment karakterini canlandırmıştır. Bunun dışında birkaç sinema filminde daha rol alan oyuncu 2011 yılında TRT 1 kanalında yayınlanan Avrupa Avrupa isimli dizide Tekin karakterini canlandırmıştır. 2014 yazında Fox TV'de başlayan Kocamın Ailesi'dizisinde Cüneyt (Cücü) karakterini canlandırdı

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